СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу

Російському генералу Володимиру Селівьорстову оголосили підозру. Він командував операцією, щоб захопити Київ за три дні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

На початку повномасштабної війни Селівьорстов, колишній командир 106-ї повітряно-десантної дивізії РФ, командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.

За російським планом, 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього міста. Інше угруповання військ зі складу дивізії генерала мало захопити Вишневе, ще одне місто під Києвом.

Росіяни хотіли закріпитися і створити плацдарм для наступу на Київ. Втім, українські захисники зірвали плани ворога і знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Захисники знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом з усім командним складом його дивізії. Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на відступ.

Російському генералу заочно оголосили підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше ще одному російському генералу оголосили підозру за те, що він планував "бліцкриг" із захоплення Харкова. Йдеться про генерал-лейтенанта Костянтина Степаніщева - заступника командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ.

Також СБУ оголосила підозру генерал-майору Роберту Баранову. Він відповідає за ракетні обстріли України.