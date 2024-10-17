Meta почала скорочувати працівників у WhatsApp та Instagram

Компанія Meta звільнила близько двадцяти працівників у Лос-Анджелесі через порушення правил використання пільг на харчування. Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Працівники отримували щоденні виплати на харчування – $20 на сніданок, $25 на обід і $25 на вечерю – які можна було використовувати для замовлення їжі через сервіси доставлення, такі як Uber Eats або Grubhub. Однак деякі працівники використовували ці кошти для купівлі побутових товарів, що суперечить правилам компанії.

Один із колишніх працівників на анонімній платформі Blind повідомив, що придбав на ці кошти зубну пасту та чай, після чого був звільнений без попередження. Інший працівник, який отримував зарплату близько $400 000 на рік, зізнався в порушенні, після чого також був несподівано звільнений.

Meta відмовилася від коментарів щодо цих звільнень, але підтвердила масштабну реорганізацію підрозділів, зокрема WhatsApp, Instagram та Reality Labs. За словами представника компанії, реструктуризація передбачає як скорочення, так і переведення працівників на інші посади в межах Meta.

Новий раунд звільнень відбувається вслід за великою серією скорочень робочих місць у підрозділі компанії Reality Labs на початку цього року. Meta вперше звільнила 11 000 працівників у 2022 році через надмірний оптимізм щодо зростання компанії після пандемії COVID-19. У 2023 році компанія оголосила про скорочення ще 10 000 працівників у межах "року ефективності", оголошеного генеральним директором Марком Цукербергом.