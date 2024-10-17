Meta начала сокращать работников в WhatsApp и Instagram

Компания Meta уволила около двадцати сотрудников в Лос-Анджелесе из-за нарушения правил использования льгот на питание. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Сотрудники получали ежедневные выплаты на питание – $20 на завтрак, $25 на обед и $25 на ужин – которые можно было использовать для заказа еды через сервисы доставки, такие как Uber Eats или Grubhub. Однако некоторые работники использовали эти средства для покупки бытовых товаров, что противоречит правилам компании.

Один из бывших сотрудников на анонимной платформе Blind сообщил, что приобрел на эти средства зубную пасту и чай, после чего был уволен без предупреждения. Другой работник, получавший зарплату около $400 000 в год, признался в нарушении, после чего также был неожиданно уволен.

Meta отказалась от комментариев по поводу этих увольнений, но подтвердила масштабную реорганизацию подразделений, в частности WhatsApp, Instagram и Reality Labs. По словам представителя компании, реструктуризация предполагает как сокращение, так и перевод сотрудников на другие должности в пределах Meta.

Новый раунд увольнений проходит вслед за большой серией сокращений рабочих мест в подразделении компании Reality Labs в начале этого года. Meta впервые уволила 11 000 сотрудников в 2022 году из-за чрезмерного оптимизма по росту компании после пандемии COVID-19. В 2023 году компания объявила о сокращении еще 10 000 работников в рамках "года эффективности", объявленного генеральным директором Марком Цукербергом.