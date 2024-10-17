У Криму вибухи: Керченський місту у димовій завісі, у Севастополі працює ППО

Російські окупанти заявили про роботу ППО у Криму. Вони також "заховали" Кримський міст у спеціальну димову завісу.﻿ Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Вдень четверга, 17 жовтня, росіяни заявили про нібито ракетну небезпеку на півострові Крим. Зокрема, там лунала сирена, а потім окупанти сказали про роботу ППО у Севастополі.

Також відомо, що через тривогу окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Сам міст вони "заховали" у спеціальну димову завісу.

Традиційно, росіяни заявили про ракетну атаку по мосту - неподалік нього було чути вибухи