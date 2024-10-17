В Крыму взрывы: Керченский город в дымовой завесе, в Севастополе работает ПВО

Российские оккупанты заявили о работе ПВО в Крыму. Они также "спрятали" Крымский мост в специальную дымовую завесу.﻿ Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Днем четверга, 17 октября, россияне заявили о якобы ракетной опасности на полуострове Крым. В частности, там звучала сирена, а затем оккупанты сказали о работе ПВО в Севастополе.

Также известно, что из-за тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Сам мост они "спрятали" в специальный дымовой занавес.

Традиционно, россияне заявили о ракетной атаке по мосту - недалеко от него были слышны взрывы.