Синєгубов: Російські війська вже знаходилися за чотири кілометри від Куп'янська

Російські війська вже перебували на відстані чотири кілометри від Куп’янська. Там ЗСУ змішені постійно відбивати атаки ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірi телемарафону.

За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку змінюється постійно. Там також небезпечна динаміка військових дій у для цивільного населення.

"Ворог вже наближався - скажімо так, найближче до межі міста Куп’янська - на чотири кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту", - розповів Синєгубов.

Він зауважив, що у місті всі сприяють Збройним силам ефективно вести оборону. Також у місті було введено евакуацію цивільного населення.

Евакуація Куп'янська

Раніше ми писали про те, що Рада оборони Харківської області прийняла рішення провести евакуацію Куп'янська та ще трьох громад, які знаходяться ближче до лінії фронту.

За словами Синєгубова, на лівобережній частині Куп'янська наразі неможливо забезпечити стабільне електро- водо- та теплопостачання. Також примусову евакуацію сімей з дітьми вирішили провести у селищі Борова.