Синегубов: Российские войска уже находились в четырех километрах от Купянска

Российские войска уже находились на расстоянии четырех километров от Купянска. Там ВСУ смешены постоянно отражать атаки врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Купянском направлении меняется постоянно. Там также опасна динамика военных действий для гражданского населения.

"Враг уже приближался - скажем так, ближе всего к черте города Купянска - на четыре километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако являющаяся динамика несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что в городе все способствуют вооруженным силам эффективно вести оборону. Также в городе была введена эвакуация гражданского населения.

Эвакуация Купянская

Ранее мы писали о том, что Совет обороны Харьковской области принял решение провести эвакуацию Купянска и еще трех общин , которые находятся ближе к линии фронта.

По словам Синегубова, на левобережной части Купянска невозможно обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение. Также принудительную эвакуацию семей с детьми решили произвести в поселке Боровая.