В Україні відкрили майже 90 тис справ щодо дезертирства та СЗЧ з 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні відкрили майже 90 тис. виробництв із самовільного залишення частини та дезертирства. Найбільшу кількість справ порушили на Донеччині, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Романа Лихачова, військового адвоката та юриста Центру підтримки ветеранам.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, з січня 2022 року до вересня 2024 року було відкрито 59 606 кримінальних проваджень щодо СЗЧ (ст. 407 Кримінального кодексу). При цьому до суду було направлено лише 4 698 проваджень. А закрито було 2 592 справ.

Найбільше проваджень щодо СЗЧ було відкрито протягом січня-вересня 2024 року — 35 307. Левову частку справ порушили у Донецькій області (8 574), а також у Дніпропетровській (3 308), Житомирській (2 433), Львівській (2 170) та Чернігівській (2 010). Найбільше справ до суду передали у Львівській (184) та Запорізькій (177) областях.

Крім того, з огляду на статистику, протягом 2022−2024 років в Україні було відкрито 29 521 провадження щодо дезертирства (ст. 408 ККУ). З яких тільки 442 направили до суду, а 414 закрили.

За 9 місяців 2024 року щодо дезертирства відкрили 18 196 проваджень. Найбільшу кількість таких справ порушили у Запорізькій (6 144), Харківській (5 771) та Донецькій (5 318) областях. При цьому кількість справ, які дійшли до судів, майже у всіх областях можна перерахувати по пальцях. Лише в Запорізькій області ця статистика відхиляється — тут 104 провадження отримали своє продовження у суді.