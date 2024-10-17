В Украине открыли почти 90 тыс дел по дезертирству и СЗЧ с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украине открыли почти 90 тыс. производств по самовольному оставлению части и дезертирству. Наибольшее количество дел возбудили в Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Романа Лихачева, военного адвоката и юриста Центра оказания поддержки ветеранам.

Согласно данным Офиса генпрокурора, с января 2022 года до сентября 2024 года было открыто 59 606 уголовных производств в отношении СЗЧ (ст. 407 Уголовного кодекса). При этом в суд было направлено только 4 698 производств. А закрыто было 2 592 дела.

Больше всего производств по СЗЧ было открыто в течение января-сентября 2024 года — 35 307. Львиную долю дел возбудили в Донецкой области (8 574), а также в Днепропетровской (3 308), Житомирской (2 433), Львовской (2 170) и Черниговской (2 010). Больше всего дел в суд передали во Львовской (184) и Запорожской (177) областях.

Кроме того, судя по статистике, в течение 2022−2024 годов в Украине было открыто 29 521 производство по дезертирству (ст. 408 УКУ). Из которых только 442 направили в суд, а 414 закрыли.

За 9 месяцев 2024 года по дезертирству открыли 18 196 производств. Наибольшее количество таких дел возбудили в Запорожской (6 144), Харьковской (5 771) и Донецкой (5 318) областях. При этом количество дел, которые дошли до судов, почти во всех областях можно пересчитать по пальцам. Только в Запорожской области эта статистика отклоняется — здесь 104 производства получили свое продолжение в суде.