Залужний вважає, що Україні "майже неможливо" вийти із затяжної війни

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний вважає, що вийти зі стану "затяжної" війни з РФ "майже неможливо". Про це він заявив, виступаючи у Chatham House. З посиланням на The Kyiv Independent, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід із цієї затяжної війни виглядає... майже неможливим" , — заявив посол Залужний.

Він повторив тезу про те, що під час контрнаступу 2023 року Захід не надав Україні достатньої кількості зброї. Через це, за словами Залужного, Київ не зміг тоді досягти "значних успіхів у розгромі Росії".