Залужный считает, что Украине "почти невозможно" выйти из затяжной войны

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный считает, что выйти из состояния "затяжной" войны с РФ "почти невозможно". Об этом он заявил, выступая в Chatham House. Со ссылкой на The Kyiv Independent, сообщает Зеркало недели.

"Мы оказались в состоянии затяжной войны. На мой личный взгляд, выход из этой затяжной войны выглядит... почти невозможным" , — заявил посол Залужный.

Он повторил тезис о том, что во время контрнаступления 2023 Запад не предоставил Украине достаточного количества оружия. Поэтому, по словам Залужного, Киев не смог тогда добиться "значительных успехов в разгроме России".