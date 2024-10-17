Нідерланди анонсували 271 млн євро на боєприпаси для України

Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє Лівий берег.

У своєму дописі в соцмережі Х Схооф зазначив, що у 2023 році Данія, Чехія і Нідерланди розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, і теппер її продовжують.