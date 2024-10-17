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Нідерланди анонсували 271 млн євро на боєприпаси для України

Нідерланди анонсували 271 млн євро на боєприпаси для України

Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє Лівий берег.

У своєму дописі в соцмережі Х Схооф зазначив, що у 2023 році Данія, Чехія і Нідерланди розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, і теппер її продовжують.

"Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та закликаємо європейську оборонну промисловість до подальшого нарощування масштабів", - наголосив глава нідерландського уряду.

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