Нідерланди анонсували 271 млн євро на боєприпаси для України
Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє Лівий берег.
У своєму дописі в соцмережі Х Схооф зазначив, що у 2023 році Данія, Чехія і Нідерланди розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, і теппер її продовжують.
"Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та закликаємо європейську оборонну промисловість до подальшого нарощування масштабів", - наголосив глава нідерландського уряду.