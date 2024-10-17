Нидерланды анонсировали 271 млн евро на боеприпасы для Украины

Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает Левый берег.

В своем сообщении в соцсети Х Схооф отметил, что в 2023 году Дания, Чехия и Нидерланды начали инициативу по поставке боеприпасов, и теперь ее продолжают.