Нидерланды анонсировали 271 млн евро на боеприпасы для Украины
Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает Левый берег.
В своем сообщении в соцсети Х Схооф отметил, что в 2023 году Дания, Чехия и Нидерланды начали инициативу по поставке боеприпасов, и теперь ее продолжают.
"Мы будем поставлять больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Этим мы поможем Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и призываем европейскую оборонную промышленность к дальнейшему наращиванию масштабов", - подчеркнул он.