Норвегія надасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

Норвегія невдовзі надасть Україні шість винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Лівий берег.

Він провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом під час Ради Україна-НАТО.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом" , - повідомив Умєров.

Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Умєров запросив Норвегію долучитись до "данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств.

Крім того, глава Міноборони запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.