Норвегия предоставит Украине шесть истребителей F-16 - Умеров

Норвегия в скором времени предоставит Украине шесть истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Левый берег.

Он провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом во время Совета Украина-НАТО.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности , в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус — авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов" – сообщил Умеров.

Также министры обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности. Умеров пригласил Норвегию присоединиться к "датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

Кроме того, глава Минобороны предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, включающей тренировку и комплектование.