Суд зняв арешт із колишньої резиденції Януковича Межигір'я
У четвер, 17 жовтня, Вищий антикорупційний суд зняв арешт із колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича Межигір'я, повідомляє Новое время.
Правозахисна організація Transparency International Ukraine підкреслила, що арешт зняли з будинку відпочинку Межигір'я, а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс.
При цьому адвокати Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися фінального рішення у справі.
Суддя ухвалив рішення скасувати арешт. Таке рішення можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.
Резиденція Межигір'я використовувалася четвертим президентом Віктором Януковичем до його втечі з країни у 2014 році.