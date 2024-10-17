Суд снял арест с бывшей резиденции Януковича Межигорья

В четверг, 17 октября, Высший антикоррупционный суд снял арест с бывшей частной резиденции беглого президента Виктора Януковича Межигорья, сообщает Новое время.

Правозащитная организация Transparency International Ukraine подчеркнула, что арест сняли с дома отдыха Межигорье, а также с земельного участка, на котором расположен комплекс.

При этом адвокаты Януковича возражали против снятия ареста, поскольку считают, что сначала нужно дождаться финального решения по делу.

Судья принял решение отменить арест. Такое решение можно считать последним шагом перед окончательной передачей бывшей резиденции Януковича государству.

Резиденция Межигорье использовалась четвертым президентом Виктором Януковичем до его бегства из страны в 2014 году.