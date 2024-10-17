Ізраїль повідомив про ймовірну ліквідацію лідера "ХАМАС" Ях'ю Сінвара

Армія оборони Ізраїлю заявила, що є висока ймовірність того, що одним з убитих 16 жовтня терористів в Газі є лідер ХАМАС Яхья Сінвар.﻿﻿ З посиланням на ізраїльського високопосадовця, якого цитує The Times of Israel, на заяву ЦАХАЛ, повідомляє Українська правда.

За повідомленням ізраїльських військових, трьох терористів було ліквідовано під час сутички на першому поверсі будівлі в Газі. Після штурму було виявлено, що один із загиблих був "дуже схожий" на Сінвара, якого підозрюють в організації теракту 7 жовтня.

Військові вважають, що є "висока ймовірність", що це тіло належить саме йому. На місці інциденту не було заручників, хоча раніше повідомлялося, що Сінвар використовував їх як живий щит.

"На даний момент особистість терористів не може бути підтверджена" , – зазначили в ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ і Шин-Бет продовжують діяти з необхідною обережністю" , – додали військові у своїй заяві.

Для остаточного підтвердження особи вбитих проводять ДНК-тестування, а також стоматологічну і дактилоскопічну експертизу, використовуючи записи з часів ув’язнення Сінвара в Ізраїлі.

ЦАХАЛ опублікував заяву після того, як чутки про інцидент почали широко поширюватися в Інтернеті.

На непідтверджених фотографіях, поширених у соціальних мережах, було видно тіло, схоже на тіло Сінвара.