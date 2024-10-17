Израиль сообщил о вероятной ликвидации лидера "ХАМАС" Яхью Синвара

Армия обороны Израиля заявила, что есть высокая вероятность того, что одним из убитых 16 октября террористов в Газе является лидер ХАМАС Яхья Синвар.﻿﻿ Со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника, которого цмтирует The Times of Israel, на заявление ЦАХАЛ, сообщает Украинская правда.

По сообщению израильских военных, трое террористов были ликвидированы во время столкновения на первом этаже здания в Газе. После штурма было обнаружено, что один из погибших был "очень похож" на Синвара, которого подозревают в организации теракта 7 октября.

Военные считают, что есть "высокая вероятность", что это тело принадлежит именно ему. На месте инцидента не было заложников, хотя ранее сообщалось, что Синвар использовал их как живой щит.

"На данный момент личность террористов не может быть подтверждена" , – отметили в ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ и Шин-Бет продолжают действовать с необходимой осторожностью" , – добавили военные в своем заявлении.

Для окончательного подтверждения личности убитых проводят ДНК-тестирование, а также стоматологическую и дактилоскопическую экспертизу, используя записи со времен заключения Синвара в Израиле.

ЦАХАЛ опубликовал заявление после того, как слухи об инциденте начали широко распространяться в Интернете.

На неподтвержденных фотографиях, распространенных в социальных сетях, было видно тело, похожее на тело Синвара.