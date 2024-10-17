Ворог намагається прорвати оборону у районі Часового Яру - ЗСУ

Російські загарбники намагаються прорвати оборону українських військових в районі Часового Яру. Про це в телеефірі сказала речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Укрінформ.

"В районі Часового Яру йдуть складні бої. Ворог намагається прорвати нашу оборону. Коли він не може атакувати нас у лоб, він це розуміє, тому що вони так само зазнають на Краматорському напрямку значних втрат. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там і таким чином сподіваються, що в них хоч щось вийде" , - сказала вона.

Бобовнікова зазначила, що тактика українських військових у тому, щоб перерізати ворожі логістичні шляхи та залишити ворога без поповнення.