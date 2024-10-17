Стало відомо про ціль візиту Байдену до Німеччини

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини 18 жовтня буде намагатися зміцнити військову підтримку України﻿. Про це заявив представник Адміністрації президента США з посиланням на АВС, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що є "абсолютне" відчуття терміновості цього візиту. За словами високопосадовця, американський лідер прагне переконатися, що Україна має все необхідне для захисту.

"Безсумнівно, у Білому домі є відчуття терміновості, яке походить від керівництва президента Байдена на самому верху, зробити все можливе, щоб поставити Україну в позицію сили, а потім, зрештою, перемогти в цьому конфлікті" , – підкреслив він.

"Це не просто війна за незалежність України, її суверенітет, її територіальну цілісність і її демократичний устрій, хоча це все так, але понад усе це стосується світового порядку. Принцип, згідно з яким сильніша країна не може просто вторгнутися в іншу країну силою зброї, порушити її територіальну цілісність, порушити святість її кордонів" , – додав посадовець.

Чиновник зазначив, що Німеччина була "важливим партнером" для зусиль Америки з відбиття агресії Росії проти України.

"Вона (Німеччина — ред.) була другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів і надала низку висококласних можливостей, включаючи танки та інші артилерійські системи" , — сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден через наближення урагану "Мілтон" до Флориди відклав свій візит до Німеччини 12 жовтня, під час якого планувалася його зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським в рамках засідання Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Пізніше стало відомо, що Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня.