Стало известно о цели визита Байдена в Германию

Президент США Джо Байден во время визита в Германию 18 октября попытается укрепить военную поддержку Украины﻿. Об этом заявил представитель Администрации президента США со ссылкой на АВС, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что есть "абсолютное" чувство срочности этого визита. По словам высокопоставленного чиновника, американский лидер стремится убедиться, что у Украины есть все необходимое для защиты.

"Несомненно, в Белом доме есть ощущение срочности, которое исходит от руководства президента Байдена на самом верху, сделать все возможное, чтобы поставить Украину в позицию силы, а затем, наконец, победить в этом конфликте" , – подчеркнул он.

"Это не просто война за независимость Украины, ее суверенитет, ее территориальную целостность и ее демократическое устройство, хотя это все так, но больше всего это касается мирового порядка. Принцип, согласно которому более сильная страна не может просто вторгнуться в другую страну силой оружия, нарушить ее территориальную целостность, нарушить святость ее границ" , – добавил чиновник.

Чиновник отметил, что Германия была "важным партнером" для усилий Америки по отражению агрессии России против Украины.

"Она (Германия — ред.) была вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов и предоставила ряд высококлассных возможностей, включая танки и другие артиллерийские системы" , — сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден из-за приближающегося урагана "Милтон" во Флориду отложил свой визит в Германию 12 октября, во время которого планировалась его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках заседания Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".

Позже стало известно, что Джо Байден посетит Германию 18 октября.