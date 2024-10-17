Лукашенко захотів присутність Білорусі на переговорах України та РФ

Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. Особливо, якщо мова буде йти про території. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту мають бути присутні білоруси.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси" , - сказав Лукашенко.

На його думку, війна в Україні є проблемою і Білорусі.