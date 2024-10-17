Лукашенко захотел присутствие Беларуси на переговорах Украины и РФ

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.﻿ Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы" , - сказал Лукашенко.

По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.