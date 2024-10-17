Австралія офіційно оголосила про передачу Україні пів сотні танків Abrams

Уряд Австралії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли 49 танків Abrams﻿. Про це йдеться на сайті австралійського уряду, повідомляє Ділова столиця.

"Уряд Ентоні Албанезе підкреслив свою непохитну підтримку України, оголосивши про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams. Це зміцнить Збройні Сили України у боротьбі проти незаконного та аморального вторгнення Росії. Цей останній пакет, оцінений приблизно в 245 мільйонів доларів США, збільшить вогневу міць і мобільність Збройних Сил України" , — йдеться в повідомленні.

Загальна вартість військової допомоги тепер перевищує $1.3 млрд, а загальна підтримка – понад $1.5 млрд.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що Україна може отримати від Австралії 49 танків Abrams.