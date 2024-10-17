Австралия официально объявила о передаче Украине полсотни танков Abrams

Правительство Австралии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли 49 танков Abrams﻿. Об этом говорится на сайте австралийского правительства, сообщает Деловая столица.

"Правительство Энтони Албанезе подчеркнуло свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams. Это укрепит Вооруженные Силы Украины в борьбе против незаконного и аморального вторжения России. Этот последний пакет, оцененный примерно в 245 миллионов долларов США, увеличит огневую мощь Вооруженных Сил Украины" , — говорится в сообщении.

Общая стоимость военной помощи теперь превышает $1.3 млрд, а общая поддержка – более $1.5 млрд.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина может получить от Австралии 49 танков Abrams.