РФ навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення - поліція

Молдовська поліція заявила, що розкрила схему, в рамках якої понад сотня громадян Молдови були вивезені до Росії для проходження тренувань з організації заворушень, повідомляє Радіо Свобода.

За даними поліції, напередодні силовики провели 88 обшуків в кількох населених пунктах на півночі, в центрі та на півдні країни.

Зазначається, що це сталося після документування правоохоронцями дій злочинної групи, починаючи з липня 2024 року, учасники якої планували свою масові заворушення щодо президентських виборів і конституційного референдуму щодо вступу до Європейського Союзу.

За свідченнями частини затриманих, які співпрацюють зі слідством, вони проходили навчання в підмосковному пансіонаті. За даними правоохоронців, у червні під приводом участі у культурно-туристичній програмі у таких навчаннях взяли участь понад 100 молодих людей.

Як стверджує поліція, вони були навчені дестабілізації конституційного ладу, тактиці протидії правоохоронним органам, застосуванню зброї, яку мали використовувати в організованих акціях протесту або під приводом усунення певних кандидатів.

Президентські вибори 20 жовтня будуть проведені паралельно з референдумом, на якому виборців запитуватимуть, чи повинна Молдова мати можливість приєднатися до Європейського союзу.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода