РФ учила граждан Молдовы устраивать беспорядки - полиция

Молдовская полиция заявила, что раскрыла схему, в рамках которой более сотни граждан Молдовы были вывезены в Россию для прохождения тренировок по организации беспорядков, сообщает Радио Свобода.

По данным полиции, накануне силовики провели 88 обысков в нескольких населённых пунктах на севере, в центре и на юге страны.

Отмечается, что это произошло после документирования правоохранителями действий преступной группы, начиная с июля 2024 года, участники которой планировали свои массовые беспорядки по поводу президентских выборов и конституционного референдума по вступлению в Европейский Союз.

По свидетельству части задержанных, сотрудничающих со следствием, они проходили обучение в подмосковном пансионате. По данным правоохранителей, в июне под предлогом участия в культурно-туристической программе в таких учениях приняли участие более 100 молодых людей.

Как утверждает полиция, они были обучены дестабилизации конституционного строя, тактике противодействия правоохранительным органам, применению оружия, которое должно использоваться в организованных акциях протеста или под предлогом устранения определенных кандидатов.

Президентские выборы 20 октября будут проведены параллельно с референдумом, на котором избирателей будут спрашивать, должна ли Молдова иметь возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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