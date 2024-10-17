У Фінляндії заявили, що до злочинців нібито потрапила вогнепальна зброя з України

У Фінляндії поліція отримала інформацію про те, що до місцевих злочинців нібито могла потрапити вогнепальна зброя з України. Про це повідомляє видання Yle, повідомляє Новое время.

Як сказано в аналітичному звіті фінської поліції, центральна кримінальна поліція має розвідувальну інформацію про те, що вогнепальна зброя з України потрапила до злочинців у Фінляндії.

У цьому документі також сказано, що війна РФ проти України може мати «несподівані наслідки для злочинності в країнах ЄС». За даними поліції, ризики можуть зрости, у випадку «заморожування» або завершення війни.

«Коли бойові дії вщухнуть, в Європі може почати циркулювати більше наркотиків і вогнепальної зброї, які можуть опинитися в руках злочинних угруповань» , — сказано у звіті поліції.

Yle зазначає, що вперше фінська поліція повідомила про те, що зброя з України могла потрапити у роки злочинців, з’явилася у жовтні 2022 року.

Пізніше у поліції заявили, що не мають доказів того, що «контрабандна» зброя — це надана Україні військова допомога від західних союзників.