В Финляндии полиция получила информацию о том, что к местным преступникам якобы могло попасть огнестрельное оружие из Украины. Об этом пишет издание Yle, сообщает Новое время.

Как сказано в аналитическом отчете финской полиции, центральная криминальная полиция имеет разведывательную информацию о том, что огнестрельное оружие из Украины попало к преступникам в Финляндии.

В этом документе также сказано, что война РФ против Украины может иметь «неожиданные последствия для преступности в странах ЕС». По данным полиции, риски могут возрасти, в случае «замораживания» или завершения войны.

«Когда боевые действия утихнут, в Европе может начать циркулировать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок» , — сказано в отчете полиции.

Yle отмечает, что впервые финская полиция сообщила, что оружие из Украины могло попасть в годы преступников, появилась в октябре 2022 года.

Позже в полиции заявили, что не имеют доказательств того, что «контрабандное» оружие — это предоставленная Украине военная помощь от западных союзников.