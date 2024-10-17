Зеленський закликав союзників готувати бригади ЗСУ для заміни військових на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країнам необхідно споряджати бригади, які зможуть замінити українських військових на полі бою, повідомляє Новое время.

«Наш меседж, наше послання всім країнам — споряджайте бригади, вони можуть бути резервами й можуть замінити наших хлопців, які втомились. Вони можуть замінити їх на полі бою, ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені та споряджені» , — сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в четвер, 17 жовтня.

Президент також зазначив, що Україні у війні з Росією допомагають засідання оборонної Контактної групи у форматі Рамштайн, зокрема в питаннях фінансування.

Раніше Зеленський повідомляв, що Північна Корея має намір відправити на війну проти України цілий контингент. За його словами, це вже офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну.

17 жовтня Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів у Брюсселі, де зокрема представив план перемоги України.