Зеленский призвал союзников готовить бригады ВСУ для замены военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам необходимо снаряжать бригады, которые смогут заменить украинских военных на поле боя, сообщает Новое время.
«Наш месседж, наше послание всем странам — снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших ребят, которые устали. Они могут заменить их на поле боя, вот почему нам нужны эти резервы, и очень хорошо обученные и снаряженные», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 17 октября.
Президент также отметил, что Украине в войне с Россией помогают заседания оборонной Контактной группы в формате Рамштайн, в частности в вопросах финансирования.
Ранее Зеленский сообщал, что Северная Корея намерена отправить на войну против Украины целый контингент. По его словам, это уже официальное подтверждение того, что вторая страна полноценно втягивается в войну.
17 октября Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров в Брюсселе, где в частности представил план победы Украины.