Лідери ЄС закликали прискорити надання військової допомоги Україні

Лідери держав-членів Євросоюзу закликали до посилення і прискорення військової підтримки України, зокрема щодо систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет.﻿﻿ Про це йдеться у висновках за підсумками засідання Європейської Ради, повідомляє Українська правда.

"Європейська Рада розглянула роботу з надання військової підтримки Україні. Вона закликає Раду швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які ще більше стимулюватимуть надання військової підтримки Україні. Європейська Рада закликає до швидкого посилення військової підтримки та прискорення її надання, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет, які є нагально необхідними для захисту населення України та критично важливої енергетичної інфраструктури, а також підкреслює важливість збільшення підтримки оборонної промисловості України.

[Європейська Рада] також підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу надавати подальшу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Росія не повинна перемогти" , – йдеться у висновках.

Водночас у тексті окремим пунктом підкреслюється, що "військова підтримка надаватиметься з повною повагою до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів".

"Європейська Рада також підкреслює, що жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без України" , - йдеться у висновках.

Там підкреслюється, що російські активи мають залишатися заблокованими доти, "доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною".

У висновках зазначається, що ЄС залишається готовим до подальшого обмеження здатності Росії вести війну, в тому числі за допомогою подальших санкцій, а також "залишається відданим підтримці осіб, переміщених внаслідок цієї війни, як в Україні, так і в Європейському Союзі, в тому числі шляхом надання адекватної та гнучкої фінансової допомоги державам-членам, які несуть найбільший тягар витрат на медицину, освіту та проживання біженців".