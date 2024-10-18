Лидеры ЕС призвали ускорить предоставление военной помощи Украине

Лидеры государств-членов Евросоюза призвали к усилению и ускорению военной поддержки Украины, в частности относительно систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет.﻿﻿ Об этом говорится в выводах по итогам заседания Европейского Совета, сообщает Украинская правда.

"Европейский Совет рассмотрел работу по предоставлению военной поддержки Украине. Он призывает Совет быстро завершить работу над мерами помощи Европейского фонда мира, которые еще больше будут стимулировать предоставление военной поддержки Украине. Европейский Совет призывает к быстрому усилению военной поддержки и ускорению ее предоставления, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, которые являются срочно необходимыми для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры, а также подчеркивает важность увеличения поддержки оборонной промышленности Украины.﻿

[Европейский Совет] также подтверждает непоколебимую приверженность Европейского Союза предоставлять дальнейшую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько времени, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это будет необходимо. Россия не должна победить" , – говорится в выводах.

В то же время в тексте отдельным пунктом подчеркивается, что "военная поддержка будет предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".

"Европейский Совет также подчеркивает, что ни одна инициатива по Украине не может быть осуществлена без Украины" , - говорится в выводах.

Там подчеркивается, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной".

В выводах отмечается, что ЕС остается готовым к дальнейшему ограничению способности России вести войну, в том числе с помощью дальнейших санкций, а также "остается преданным поддержке лиц, перемещенных в результате этой войны, как в Украине, так и в Европейском Союзе, в том числе путем предоставления адекватной и гибкой финансовой помощи государствам-членам, которые несут наибольшее бремя расходов на медицину, образование и проживание беженцев".