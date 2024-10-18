Румунія підіймала авіацію через невідому ціль, що перетнула кордон

Ввечері у четвер, 17 жовтня, Румунія підіймала в небо чотири винищувачі після того, як кордон перетнула невідома летюча ціль, повідомляє Європейська правда.

Як розповіло міністерство оборони країни, радари зафіксували "невелику повітряну ціль" близько 17:00 в районі Чорного моря за 150 км на схід у повіті Констанца.

Для спостереження за ситуацією в небо було піднято два літаки F-18 ВПС Іспанії та два літаки F-16 ВПС Румунії, також Міноборони інформувало про подію союзні сили.

Близько 19:00 об'єкт перетнув сухопутний кордон Румунії в районі міста Ефоріє Норд і тримав курс у бік населеного пункту Топрайсар у тому ж повіті.

Ціль проникла вглиб країни на 14 км, але зникла з радарів системи спостереження близько 19:20 на схід від населеного пункту Амзача.

Як уточнили в оборонному відомстві країни, винищувачі не контактували з об'єктом на території країни, а о 20:15 надійшов відбій тривоги, і всі літаки повернулися на бази дислокацій.

Станом на 23:00 точно не відомо, де саме впав об'єкт, вранці у п’ятницю, 18 жовтня, планують провести обшуки у районі.

Нагадаємо, нещодавно на території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед", а Міноборони Румунії засудило атаки дронів РФ поблизу румунського кордону.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).