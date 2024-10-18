Румыния поднимала авиацию из-за неизвестной цели, пересекшей границу

Вечером в четверг, 17 октября, Румыния поднимала в небо четыре истребителя после того, как границу пересекла неизвестная летающая цель, сообщает Европейская правда.

Как рассказало министерство обороны страны, радары зафиксировали "небольшую воздушную цель" около 17:00 в районе Черного моря в 150 км к востоку в уезде Констанца.

Для наблюдения за ситуацией в небо были подняты два самолета F-18 ВВС Испании и два самолета F-16 ВВС Румынии, также Минобороны информировало о происшествии союзные силы.

Около 19:00 объект пересек сухопутную границу Румынии в районе города Эфорие Норд и держал курс в сторону населенного пункта Топрайсар в том же уезде.

Цель проникла вглубь страны на 14 км, но исчезла с радаров системы наблюдения около 19:20 к востоку от населенного пункта Амзача.

Как уточнили в оборонном ведомстве страны, истребители не контактировали с объектом на территории страны, а в 20:15 поступил отбой тревоги, и все самолеты вернулись на базы дислокаций.

По состоянию на 23:00 точно не известно, где именно упал объект, утром в пятницу, 18 октября, планируют провести обыски в районе.

Напомним, недавно на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).