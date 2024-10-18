Нічна атака безпілотників: ППО збила 80 цілей, ще до 10 дронів у повітрі
У ніч на 18 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 80 безпілотників, ще 44 – локаційно втрачено. Також два дрони полетіли в Білорусь. Нині у повітряному просторі України залишається до 10 безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом ЗСУ зафіксували 135 ворожих безпілотників.
Дрони росіяни запускали з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України", – йдеться в повідомленні.
Робота ППО триває.
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.