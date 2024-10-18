Нічна атака безпілотників: ППО збила 80 цілей, ще до 10 дронів у повітрі

У ніч на 18 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 80 безпілотників, ще 44 – локаційно втрачено. Також два дрони полетіли в Білорусь. Нині у повітряному просторі України залишається до 10 безпілотників.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом ЗСУ зафіксували 135 ворожих безпілотників.

Дрони росіяни запускали з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України" , – йдеться в повідомленні.

Робота ППО триває.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.