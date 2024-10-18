Ночная атака беспилотников: ПВО сбила 80 целей, еще до 10 дронов в воздухе

В ночь на 18 октября русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 80 беспилотников, еще 44 – локационно потеряно. Также две дроны улетели в Беларусь. В настоящее время в воздушном пространстве Украины остается до 10 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности ВСУ зафиксировали 135 вражеских беспилотников.

Дроны россияне запускали из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях. 44 российских беспилотника локационно потеряли, 2 – вернулись в Беларусь, до 10 вражеских БпЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины" , – говорится в сообщении.

Работа ПВО продолжается.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.