Пентагон про "план перемоги": Продовжуємо дізнаватися більше

У Міністерстві оборони США підкреслили, що продовжують глибше ознайомлюватися з "планом перемоги" президента Володимира Зеленського, у тому числі у взаємодії на різних рівнях з Україною, а також союзниками й партнерами. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо дізнаватися більше про "план перемоги" президента (Зеленського – ред.)" ,- зауважив представник Пентагону.

Він зазначив, що це відбувається на різних рівнях, у тому числі про це йшлося на міністерській зустрічі НАТО в Брюсселі цього тижня, а також у процесі взаємодії з українським оборонним відомством. При цьому, як підкреслив Райдер, глава Пентагону "дійсно підтримує успіх України" в питаннях захисту суверенної території, а також свободи українського народу.