Пентагон про "план перемоги": Продовжуємо дізнаватися більше
У Міністерстві оборони США підкреслили, що продовжують глибше ознайомлюватися з "планом перемоги" президента Володимира Зеленського, у тому числі у взаємодії на різних рівнях з Україною, а також союзниками й партнерами. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжуємо дізнаватися більше про "план перемоги" президента (Зеленського – ред.)",- зауважив представник Пентагону.
Він зазначив, що це відбувається на різних рівнях, у тому числі про це йшлося на міністерській зустрічі НАТО в Брюсселі цього тижня, а також у процесі взаємодії з українським оборонним відомством. При цьому, як підкреслив Райдер, глава Пентагону "дійсно підтримує успіх України" в питаннях захисту суверенної території, а також свободи українського народу.
"Тож ми продовжимо тісно співпрацювати з українською стороною, з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що ми розуміємо потреби України та підтримуємо потреби українців на полі бою",- зазначив генерал.