Пентагон о "плане победы": Продолжаем узнавать больше
В Министерстве обороны США подчеркнули, что продолжают более глубоко ознакомляться с "планом победы" президента Владимира Зеленского, в том числе во взаимодействии на разных уровнях с Украиной, а также союзниками и партнерами. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.
"Мы продолжаем узнавать больше о "плане победы" президента (Зеленского – ред.)",- отметил представитель Пентагона.
Он отметил, что это происходит на разных уровнях, в том числе об этом шла речь на министерской встрече НАТО в Брюсселе на этой неделе, а также в процессе взаимодействия с украинским оборонным ведомством. При этом, как подчеркнул Райдер, глава Пентагона действительно поддерживает успех Украины в вопросах защиты суверенной территории, а также свободы украинского народа.
"Итак, мы продолжим тесно сотрудничать с украинской стороной, с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что мы понимаем потребности Украины и поддерживаем потребности украинцев на поле боя", - отметил генерал.