Пентагон о "плане победы": Продолжаем узнавать больше

В Министерстве обороны США подчеркнули, что продолжают более глубоко ознакомляться с "планом победы" президента Владимира Зеленского, в том числе во взаимодействии на разных уровнях с Украиной, а также союзниками и партнерами. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем узнавать больше о "плане победы" президента (Зеленского – ред.)" ,- отметил представитель Пентагона.

Он отметил, что это происходит на разных уровнях, в том числе об этом шла речь на министерской встрече НАТО в Брюсселе на этой неделе, а также в процессе взаимодействия с украинским оборонным ведомством. При этом, как подчеркнул Райдер, глава Пентагона действительно поддерживает успех Украины в вопросах защиты суверенной территории, а также свободы украинского народа.