Буданов: Північнокорейські військові почнуть воювати проти України вже у листопаді

Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє The War Zone.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - заявив Буданов.

За його словами, північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.

"У нас зараз немає повної картини", - додав він.

Війська КНДР в Україні

Північна Корея раніше передала Росії боєприпаси і ракети для використання у війні проти України. Однак тепер стало відомо, що КНДР планує направити свої війська для участі в конфлікті.

За даними джерел, північнокорейські військові вже перебувають в Україні. На початку жовтня під Донецьком було ліквідовано понад 20 окупантів, серед яких були представники північнокорейської армії, зокрема офіцери.

Західні ЗМІ повідомляють, що північнокорейські солдати проходять навчання в Росії і до кінця року на фронт можуть відправити тисячі військовослужбовців. За інформацією, у Росії формують "особливий бурятський батальйон", що складається з північнокорейських військових.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України. Йдеться не лише про піхотні підрозділи, а й про фахівців різних родів військ.