Буданов: Северокорейские военные начнут воевать против Украины уже в ноябре

Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает The War Zone.

"Они будут готовы (воевать в Украине, - ред.) 1 ноября", - заявил Буданов.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.

"У нас сейчас нет полной картины", - добавил он.

Войска КНДР в Украине

Северная Корея ранее передала России боеприпасы и ракеты для использования в войне против Украины. Однако теперь стало известно, что КНДР планирует направить свои войска для участия в конфликте.

По данным источников, северокорейские военные уже находятся в Украине. В начале октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были представители северокорейской армии, в том числе офицеры.

Западные СМИ сообщают, что северокорейские солдаты проходят обучение в России, и к концу года на фронт могут отправить тысячи военнослужащих. По информации, в России формируют "особый бурятский батальон", состоящий из северокорейских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины. Речь идет не только о пехотных подразделениях, но и о специалистах различных родов войск.