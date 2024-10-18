Топ-5 найбільш запитуваних дизайнерських стилів для квартир у новобудовах Львова

Львів — місто з багатою історією та особливою архітектурною спадщиною. У новобудовах, які активно з'являються в місті, власники квартир прагнуть поєднати сучасні тенденції з традиційною львівською атмосферою. Дизайн інтер'єру у Львові враховує як новітні тренди, так і повагу до місцевих традицій. Дизайнери пропонують різноманітні стилі оформлення, серед яких кілька стали особливо популярними. Ось п'ять найбільш запитуваних стилів дизайну інтер'єру для квартир у новобудовах Львова.

Скандинавський стиль

Скандинавський стиль продовжує залишатися на піку популярності завдяки своїй простоті, функціональності та затишку:

Основні риси: мінімалізм, використання натуральних матеріалів, світлі кольори та велика кількість природного світла. Білий колір стін і меблів доповнюється дерев’яними елементами, що додає тепла та природності.

Функціональність: кожен предмет має своє місце і чітко виконує свою функцію, що особливо важливо в умовах компактного міського житла.

Декор: мінімум декору, акцент на текстилі — пледи, подушки з геометричними візерунками, а також живі рослини, які додають свіжості інтер'єру.

Лофт

Лофт — стиль, який ідеально підходить для квартир у новобудовах із великими відкритими просторами та високими стелями:

Основні риси: максимум простору, необроблені поверхні, такі як цегляні стіни або бетонні стелі, великі вікна та мінімум перегородок. Використання індустріальних елементів, таких як металеві конструкції та відкриті комунікації.

Колірна гама: переважно нейтральні відтінки — сірий, чорний, білий, які підкреслюються акцентами яскравих кольорів або натуральної текстури дерева.

Освітлення: у лофті часто використовуються великі світильники з металевими елементами або лампи у стилі ретро, що додають індустріального шарму.

Модерн

Модерн — це стиль, який об'єднує сучасні тенденції з елегантними рішеннями, що надають інтер'єру вишуканості та комфорту:

Основні риси: гладкі лінії, відсутність гострих кутів, використання сучасних матеріалів, таких як скло, метал, лаковані поверхні. Інтер’єр у стилі модерн зазвичай має мінімалістичний підхід з акцентом на високоякісні матеріали.

Кольори: спокійна кольорова гама — відтінки сірого, білого та чорного, які можуть поєднуватися з яскравими акцентами.

Технології: важливою складовою модерну є використання сучасних технологій, таких як розумне освітлення, інтегровані системи зберігання та сучасна побутова техніка.

Класичний стиль

Класичний стиль ніколи не виходить з моди і залишається популярним вибором для тих, хто цінує елегантність та традиції:

Основні риси: симетрія, використання високоякісних матеріалів, таких як мармур, дерево та шовк. Меблі мають витончені форми, різьблені елементи та багатий декор. Класичний стиль підкреслює розкіш і статичність.

Колірна гама: переважно теплі кольори — відтінки бежевого, золотистого, кремового, які доповнюються темними дерев'яними вставками.

Декор: класичний інтер’єр прикрашається картинами в масивних рамах, розкішними люстрами, гобеленами та антикварними меблями.

Мінімалізм

Мінімалізм — це стиль, який віддає перевагу простоті та функціональності, що ідеально підходить для сучасних новобудов:

Основні риси: максимум простору, мінімум зайвих деталей. Чіткі лінії, відсутність декоративних елементів і використання лише найнеобхідніших меблів. Мінімалізм створює відчуття легкості та чистоти.

Колірна гама: переважають нейтральні кольори — білий, сірий, чорний. Можливі акценти у вигляді одного яскравого кольору, який підкреслює геометрію простору.

Технології: мінімалізм часто поєднується з сучасними технологіями, такими як вбудовані системи зберігання, інтегроване освітлення та смарт-системи.

Висновок

Вибір дизайнерського стилю для квартири у новобудові Львова залежить від особистих вподобань, розмірів приміщення та функціональних вимог. Незалежно від вибраного стилю, важливо враховувати архітектурні особливості квартири та створювати простір, який буде не лише естетично привабливим, але й зручним для життя. Компанія RBK Kronos пропонує професійні рішення для втілення будь-якого дизайнерського стилю, допомагаючи створити ваш ідеальний інтер'єр.