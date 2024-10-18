Південна Корея провела навчальні стрільби біля кордону з КНДР

Сухопутні війська Південної Кореї у відповідь на провокації з боку КНДР провели поблизу міжкорейського кордону навчальні бойові стрільби з реактивних систем залпового вогню. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

У ході навчань, які проходили в четвер увечері, південнокорейські військові тренувалися вести вогонь із РСЗВ "Чхонму" (K239 Chunmoo) біля східного узбережжя країни в бік Японського моря.

"Ці навчання із бойовою стрільбою з "Чхонму", яка має велику вогневу міць, дальність і точність ураження, проведені для демонстрації рішучості і здатності армії негайно, сильно і повною мірою відповісти, якщо ворог піде на провокацію" , - заявили військові.

Yonhap зауважує, що РСЗВ "Чхонму" призначена для ураження північнокорейської артилерії великої дальності, в радіусі ураження якої перебуває столиця Південної Кореї Сеул, де проживає половина з 51 мільйона жителів країни.

Це колісний мобільний комплекс, здатний одним залпом запускати 12 боєприпасів калібру 130 мм на максимальну дальність 36 км.

Нагадаємо, раніше парламент КНДР, за вказівкою лідера країни Кім Чен Ина, вніс зміни в конституцію країни і кодифікував Південну Корею як ворожу державу, а не партнера для примирення та об’єднання.