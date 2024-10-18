Южная Корея провела учебные стрельбы у границы с КНДР

Сухопутные войска Южной Кореи в ответ на провокации со стороны КНДР провели вблизи межкорейской границы обучающие боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

В ходе учений, проходивших в четверг вечером, южнокорейские военные тренировались вести огонь из РСЗО "Чхонму" (K239 Chunmoo) у восточного побережья страны в сторону Японского моря.

"Эти учения с боевой стрельбой из "Чхонму", имеющей большую огневую мощь, дальность и точность поражения, проведенные для демонстрации решительности и способности армии немедленно, сильно и в полной мере ответить, если враг пойдет на провокацию" , - заявили военные.

Yonhap отмечает, что РСЗО "Чхонму" предназначено для поражения северокорейской артиллерии большой дальности, в радиусе поражения которой находится столица Южной Кореи Сеул, где проживает половина из 51 миллиона жителей страны.

Это колесный мобильный комплекс, способный одним залпом запускать 12 боеприпасов калибра 130 мм на максимальную дальность 36 км.

Напомним, ранее парламент КНДР по указанию лидера страны Ким Чен Ина внес изменения в конституцию страны и кодифицировал Южную Корею как враждебное государство, а не партнера для примирения и объединения.