Пентагон: США надали Ізраїлю інформацію про місцеперебування лідерів ХАМАС

Американські військові не брали участі в ізраїльській операції з ліквідації лідера ХАМАС Ях'я Сінвара, водночас розвідка США надала інформацію про локацію лідерів угруповання ХАМАС. Про це заявив представник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер, повідомляє Європейська правда.

Як акцентував Райдер, це була ізраїльська операція, у якій військові США безпосередньо участі не брали.

"США допомогли в наданні інформації та розвідданих, що стосуються звільнення заручників і відстеження лідерів ХАМАС, які несуть відповідальність за утримання заручників. І, звичайно, це загалом робить внесок у розуміння ситуації" , – заявив Райдер.

Також Райдер прокоментував прибуття американської батареї THAAD для посилення системи ППО Ізраїлю. Він наголосив, що компоненти цієї зброї почали прибувати до країни.

"Це буде оперативно готово в найближчому майбутньому. Не буду вдаватися в конкретні дати операції "Безпека". Я скажу, що вона була інтегрована в ізраїльську протиповітряну оборону, а також у наші ширші зусилля США на регіональному рівні з підтримки оборони Ізраїлю" , – підсумував він.

Нагадаємо, угруповання ХАМАС у серпні оголосило своїм лідером Ях'ю Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого вбили під час рейду на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.

У четвер Ізраїль повідомив про ліквідацію Сінвара під час операції в Газі.