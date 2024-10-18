Пентагон: США предоставили Израилю информацию о местонахождении лидеров ХАМАС

Американские военные не участвовали в израильской операции по ликвидации лидера ХАМАС Яхья Синвара, в то же время разведка США предоставила информацию о локации лидеров группировки ХАМАС. Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер, сообщает Европейская правда.

Как акцентировал Райдер, это была израильская операция, в которой военные США непосредственно участия не принимали.

"США помогли в предоставлении информации и разведданных, касающихся освобождения заложников и отслеживания лидеров ХАМАС, которые несут ответственность за содержание заложников. И, конечно, это в целом вносит вклад в понимание ситуации" , – заявил Райдер.

Также Райдер прокомментировал прибытие американской батареи THAAD для усиления системы ПВО Израиля. Он отметил, что компоненты этого оружия начали прибывать в страну.

"Это будет оперативно готово в ближайшем будущем. Не буду вдаваться в конкретные даты операции "Безопасность". Я скажу, что она была интегрирована в израильскую противовоздушную оборону, а также в наши более широкие усилия США на региональном уровне по поддержке обороны Израиля" , – подытожил он.

Напомним, группировка ХАМАС в августе объявила своим лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого убили во время рейда на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.

В четверг Израиль сообщил о ликвидации Синвара во время операции в Газе.