Україна оголосить мобілізацію жінок, якщо потрібно буде захистити Європу - Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, "щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах".

Посол відповів, що "ми, без сумніву, зробимо це", якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни.

"Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок" , — сказав Залужний.

Як повiдомлялось, 4 жовтня Залужний заявив, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.