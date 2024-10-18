Україна оголосить мобілізацію жінок, якщо потрібно буде захистити Європу - Залужний
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).
У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, "щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах".
Посол відповів, що "ми, без сумніву, зробимо це", якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни.
"Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок", — сказав Залужний.
Як повiдомлялось, 4 жовтня Залужний заявив, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.