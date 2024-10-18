Украина объявит мобилизацию женщин, если будет нужно защитить Европу - Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что в Украине могут ввести мобилизацию женщин, если придется защищать Европу от полномасштабной войны, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

У Залужного спросили, когда Украина начнет призывать в армию полмиллиона женщин, "чтобы заполнить пробелы в своих Вооруженных силах".

Посол ответил, что "мы, без сомнения, сделаем это", если потребуется мобилизовать женщин для защиты Европы от полномасштабной войны.

"Но я думаю, что прежде всего мы должны предотвратить такую широкомасштабную войну в Европе, которая была в 1939 году, другими способами и не призывая украинских женщин" , — сказал Залужный.

Как сообщалось, 4 октября Залужный заявил, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.