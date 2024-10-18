Close button

Японія передасть Україні військові автомобілі – Міноборони

Японія передасть Україні військові автомобілі – Міноборони
Фото: Caribb

Глава оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі пообіцяв українському колезі Рустему Умєрову додаткові поставки Україні транспортних засобів японських збройних сил, повідомляє Укрінформ.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни і надалі підтримувати Україну та повідомив про плани додаткового постачання Україні транспортних засобів Сил самооборони Японії", - ідеться в повідомленні агенції NHK.

Глава японського оборонного відомства також засудив розширення військової співпраці Китаю та Північної Кореї з Росією, оскільки це приводить до продовження війни і погіршення ситуації в Україні.

Яку саме техніку японська сторона має намір передати, не уточнюється, проте раніше Токіо, за різними даними, передавав Києву близько 100 одиниць транспортних засобів Сил самооборони Японії, зокрема військові вантажівки.

Новини

Популярні теми форуму

analytics