Японія передасть Україні військові автомобілі – Міноборони

Глава оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі пообіцяв українському колезі Рустему Умєрову додаткові поставки Україні транспортних засобів японських збройних сил, повідомляє Укрінформ.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни і надалі підтримувати Україну та повідомив про плани додаткового постачання Україні транспортних засобів Сил самооборони Японії" , - ідеться в повідомленні агенції NHK.

Глава японського оборонного відомства також засудив розширення військової співпраці Китаю та Північної Кореї з Росією, оскільки це приводить до продовження війни і погіршення ситуації в Україні.

Яку саме техніку японська сторона має намір передати, не уточнюється, проте раніше Токіо, за різними даними, передавав Києву близько 100 одиниць транспортних засобів Сил самооборони Японії, зокрема військові вантажівки.